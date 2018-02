MP pede condenação de indivíduos acusados de agressões a militares da GNR 07 fev 2018, 16:00 O Ministério Público (MP) pediu a condenação a penas de cadeia suspensas, sujeitas a condições, nomeadamente reparação pecuniária. Os cinco indivíduos estão acusados de agressões físicas, incluindo com garrafas e um cinto, a militares da GNR que estavam à civil numa discoteca praia da Torreira, Murtosa, em agosto de 2015. A Procuradora sensibilizou o tribunal para que os factos em causa no julgamento sejam apreciados independentemente de outros, designadamente os que deram origem a queixas de alguns dos arguidos enquanto supostas vítimas de Guardas do posto da Murtosa, também por agressões, durante buscas posteriores aos episódios violentos para identificar os autores. O processo em causa, que correu à parte do julgamento realizado em Aveiro, levou o MP deduzir acusação contra os militares envolvidos por injúrias agressões e mesmo tortura no desejo de vingança (ver abaixo notícias relacionadas). O guarda mais maltratado ficou cerca de 150 dias incapacitado para o trabalho, teve de ser operado e frequentar fisioterapia. "Sofreu um grande transtorno, angústia e revolta. Experimentou dor e medo, foi pontapeado e chicoteado", lembrou o advogado assistente. Para as defesas dos arguidos acusados de agressões no interior e exterior da discoteca ficaram dúvidas que tivessem sido os autores.. Alguns dos defensores consideram ainda que o tribunal não pode deixar de levar em contar as queixas dos arguidos enquanto ofendidos. "Prova a murro e pontapé é prova nula", alertou o advogado Dário Matos que acusou os elementos da GNR de instrumentalizarem um pretenso motivo das agressões na discoteca, que teria partido de queixas de um dos arguidos pela apreensão do carro de um amigo. L Notícias Relaccionadas 13 nov 2017, 21:20 Jovens negam agressões a militares da GNR na praia da Torreira (Ag. Lusa) 05 fev 2018, 09:54 Dez guardas vingam agressão com tortura (CM) Classifique esta notícia: Sem classificação

