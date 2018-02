ACT advertiu AveiroBus sobre sistema de videovigilância nos autocarros 07 fev 2018, 10:36 O Governo, em resposta a pergunta do Bloco de Esquerda, informou que "a ACT advertiu a empresa [AveiroBus] relativamente aos requisitos prévios para o funcionamento destes equipamentos, ou seja, para além da devida autorização da CNPD, os trabalhadores devem ser informados formalmente das condições de utilização, restrições e fins a que se destina". O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informa igualmente que a videovigilância à distância não está em funcionamento nos autocarros por estar ainda "pendente de parecer da CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados". Comprova-se assim que o anúncio da empresa foi uma farsa. O Bloco de Esquerda reitera a sua preocupação com as jornadas laborais de 14 e 15 horas a que os motoristas são sujeitos na AveiroBus. Esta prática da empresa é injusta e tem impacto na segurança da sua operação em Aveiro. Face à fadiga a que os trabalhadores estão sujeitos, a empresa havia anunciado a instalação de um sistema de videovigilância que agora sabe-se não estar ainda em funcionamento. O Bloco considera que é essencial mudar as práticas da empresa e não violar a privacidade dos motoristas e passageiros dos autocarros. A privatização dos transportes públicos, decidida pelo executivo PSD/CDS de Ribau Esteves, reduziu a oferta do serviço, aumentou os preços e aumentou a exploração laboral. A empresa privada foi a única a ganhar com a privatização pelo que é necessário trazer de volta os transportes à esfera pública. A decisão da direita em Aveiro cortou o serviço público para benefício do lucro privado. Bloco de Esquerda Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)