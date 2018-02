A rede de empresas de âmbito nacional, que opera a partir de Aveiro, colocou mais 10 novos bolseiros de investigação científica no arranque de 2018.



Segundo informa a associação formada por 70 empresas, na sua maioria das áreas das telecomunicações e das tecnologias de informação (TICE), o número de bolsas ativas perfaz um total de 38.



Os bolseiros selecionados pela Inova-Ria estão a fazer Investigação & Desenvolvimento (I&D) "em contexto empresarial" nas associadas da rede.



Os projetos em causa abrangem diversas temáticas como Web & Mobile, Inteligência Artificial, Game Development e IoT (Internet das Coisas).



De acordo com a Inova-ria, os bolseiros "terão uma excelente oportunidade de aplicar os seus conhecimentos académicos e aprenderem, no seio de equipas especialistas do setor das TICE.



Entre as empresas tecnológicas do cluster aderentes ao programa de bolsas contam-se a Altice Labs, a Present Technologies, a Wavecom, a Go Contact, a Go Wi-Fi, a Neadvance, a Withus e a Picadvanced.



O Programa de Bolsas Genius da Inova-Ria tem sido apresentado regularmente junto das academias universitárias para atrair estudantes finalistas com elevado potencial e curriculum relevante para as atividades de I&D.