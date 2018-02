Fepsa produz réplicas do chapéu de Fernando Pessoa para exposição em Madrid 06 fev 2018, 22:55 50 réplicas do chapéu que era usado pelo poeta Fernando Pessoa foram produzidos em São João da Madeira para integrar uma exposição em Madrid, Espanha.



A encomenda partiu do Turismo de Portugal tendo chegado à empresa de chapelaria Fepsa através do município sanjoanense.



Um "adereço indissociável da figura icónica do poeta Fernando Pessoa" que estará na exposição patente no Museu Rainha Sofia de 7 de fevereiro até 7 de maio.



A Fepsa é líder mundial do setor que exporta para vários pontos do mundo feltros fabricados em São João da Madeira, "mantendo uma grande tradição de qualidade, com um crescente apuro técnico e tecnológico", refere nota da edilidade local.



A indústria dedicada à chapelaria e a sua história podem ser conhecidas mais em pormenor e em contacto direto com o processo produtivo no âmbito dos Circuitos pelo Património Industrial de São João da Madeira, um produto turístico inovador lançado em 2012 pelo município.



A visita pode ainda ser complementada com uma viagem aos museus da Chapelaria e do Calçado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)