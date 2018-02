Hiroshima Toyo CARP, um dos mais conceituados clubes de basebol do Japão, vai replicar as ruas coloridas de Águeda na cidade de Hiroshima, informa a edilidade aguedense.



Uma comitiva proveniente do Japão, liderada por Makoto Nobira, representante do presidente do Hiroshima Toyo Carp, Hajime Matsuda, esteve recentemente em Águeda, onde manteve um encontro com o presidente da Câmara, Jorge Almeida.



Os contactos remontam a 2017, tendo motivado uma primeira visita aquando do AgitÁgueda Art Festival "com o intuito de reproduzirem uma rua dos chapéus coloridos no estádio em Hiroshima."



A comitiva regressou para tratar de aspetos técnicos do evento e formalizar presencialmente o convite ao município de Águeda para participar nos festejos da comemoração do 10º aniversário do estádio de basebol, onde irão promover o AgitÁgueda Art Festival e a cidade de Águeda.



Segundo a Câmara de Águeda, o evento que irá decorrer de 25 a 27 de maio será transmitido em direto para quase toda a Ásia, prevendo receber cerca de trinta mil visitantes por jogo e alcançar mais de um milhão de espectadores por emissão, somente em Hiroshima.



O Embaixador de Portugal no Japão, Francisco Xavier Esteves, reiterou, em carta endereçada, o destaque que o município de Águeda receberá, não só na promoção da cidade mas também do nosso país no Japão.