"No tempo certo" é o mote da candidatura de Pedro Vaz, 38 anos, à liderança da Federação Distrital do PS de Aveiro.



O ex-deputado municipal do PS em Esaterreja, que exerceu cargos na estrutura distrital e nacional da JS, encabeça uma lista à sucessão de Pedro Nuno Santos nas eleições agendadas para 22 de fevereiro.



"A candidatura", escreve Pedro Vaz, "nasce particularmente do imperativo pessoal de colocar ao serviço do partido, de forma ainda mais dedicada, a minha capacidade de trabalho, a minha determinação, as minhas e as nossas ideias e, sobretudo, a minha convicção de que o combate contra as desigualdades sociais, que teimam em persistir na nossa sociedade, não pode parar ou estagnar."



O candidato, atual membro da comissão política nacional do PS, afirma que "é tempo de dar fôlego" ao partido "com redobradas vontade e determinação", assim como de "regenerar a democracia e a confiança na política pelos cidadãos" e de "trazer os desafios do futuro para os debates e para a ação do presente."



A candidatura será apresentada a 9 de fevereiro, pelas 19:00, no Museu de Aveiro.