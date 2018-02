19 empresas de Ílhavo com selo “PME Líder 2017” 06 fev 2018, 17:14 O presidente da Câmara Municipal de Ílhavo "expressa publicamente as maiores felicitações" às 19 empresas sediadas no município declaradas “PME Líder 2017”, após resultados divulgados pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI).



"O reconhecimento deste importante estatuto espelha a importância que se reveste o tecido empresarial e comercial, e o papel que assumem as empresas no desenvolvimento social e económico" do concelho.



A autarquia afirma-se "empenhada em promover políticas territoriais e financeiras que potenciem esse desenvolvimento e o contributo de mais empresas, comércio e serviços para o crescimento e afirmação da região."



As empresas que viram o seu estatuto reconhecido e certificado pelo IAPMEI representam sectores diversos, atendendo a um conjunto largo de critérios de avaliação de desempenhos, nomeadamente indicadores económicos (mais informação).

