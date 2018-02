PSP alerta para perigos do manuseamento de ´bombas de carnaval´ 06 fev 2018, 17:08 A PSP apela a uma "atitude proativa e dissuasora" para prevenir acidentes graves com as chamadas ´bombinhas´ de carnaval.



Agentes policiais da cidade de Aveiro voltam a aproveitar a época dos festejos para a sensibilização de comunidades escolares, em especial dos estudantes, para "a adoção de procedimentos preventivos e de autoproteção, com vista a evitar comportamentos de risco, nomeadamente os associados ao uso de artefactos pirotécnicos e lúdicos."



Elementos das Equipas de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (EIEXSS) das Forças Destacadas da Unidade Especial de Polícia, em serviço no Comando Distrital de Polícia de Viseu, apoiaram, ontem, uma ação na Escola EB 2/3 São Bernardo - Aveiro "com especial enfoque na perigosidade da sua detenção e utilização ilícita" de ´bombas de carnaval´.



As demonstrações ao vivo do rebentamento de artefactos, em chispes de porco, simulou os possíveis danos causados na mão humana, tendo sido observados pelos participantes, incluindo cerca de meio milhar de alunos.

