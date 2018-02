Nos dias 6, 10 e 13 de fevereiro não há a habitual ´praça´ de Estarreja, já que o renovado recinto está ocupado pelo ´sítio do carnaval´.



A feira municipal é "incompatível com as necessidades logísticas para a realização dos desfiles de Carnaval, evento de grande interesse municipal e que este ano se concentra no parque municipal do Antuã", informa a edilidade em comunicado.



De acordo com o regulamento do comércio a retalho não sedentário do município de Estarreja, a Câmara pode suspender a realização de qualquer feira em casos devidamente justificados.



A Câmara Municipal determinou a não realização da feira de Estarreja, incluindo o espaço no Baixo Antuã, não havendo lugar ao pagamento das taxas.



"O carnaval de Estarreja é o grande evento cultural que envolve a comunidade estarrejense e é um forte fator de atratividade turística ao município", relembra a autarquia.