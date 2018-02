A Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro (EFTA) agendou para esta terça-feira, na sua sede, em Aveiro, um evento de orientação vocacional destinado aos seus formados com a participação de empresas e entidades diversas.



A iniciativa "+ Futuro | Ação de Informação Escolar e Profissional" irá decorrer ao longo do dia, dividindo-se em dois momentos: no período da manhã 170 alunos irão assistir à apresentação da oferta formativa e profissional, enquanto a tarde será para contacto mais direto entre alunos e entidades/institutos.



Segundo uma nota de imprensa, o encontro destina-se aos alunos do 11º e 12º anos, estando enquadrado no plano de orientação vocacional da escola, que espera, assim, "promover escolhas mais refletidas e fundamentadas" perante as oportunidades disponíveis, tanto no domínio dos estudos como no das atividades profissionais. Ao mesmo tempo, deseja-se favorecer "a indispensável articulação entre a escola e o mundo do trabalho."



Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, Escola Superior de Educação de Coimbra, Escola Superior de Turismo e Hotelaria, Escola do Turismo de Portugal do Porto e Profly Academy são algumas das entidades a marcar presença.



A EFTA anuncia ainda a participação de "empregadoras de referência no setor da hotelaria, restauração e turismo", como o Grupo Pestana, o Grupo Visabeira, o Praia D´el Rey Marriott Golf & Beach Resort, o Restaurante Subenshi, o Restaurante Salpoente, o Restaurante Centenário, a AveiTour e a Turnauga.



Para encerramento da sessão da manhã da oferta formativa e profissional, o Turismo Centro de Portugal fará um breve enquadramento sobre novos projetos e a empregabilidade na Região Centro.