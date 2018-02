Futebol distrital: Beira-Mar - Estarreja antecipado para sexta-feira 05 fev 2018, 16:02 O Beira-Mar joga com o Clube Desportivo de Estarreja sexta-feira, a partir das 19:00, no estádio municipal de Aveiro, em partida antecipada da 19ª jornada. Um ajuste de calendário devido ao recinto estar reservado domingo para a Oliveirense, que recebe em Aveiro o Famalicão (15:00) para a segunda Ligam, como tem acontecido esta época. Junta-se ainda o útil ao agradável, já que na sexta-feira poderão deslocar-se à cidade aveirense mais adeptos de Estarreja do que aconteceria no domingo, dia forte do desfile carnavalesco local. Os aveirenses perderam ontem na Pampilhosa por 3-2. O Estarreja também saiu derrotado do embate no seu reduto com o líder Lourosa (0-1). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

