Três anos de cadeia efetiva para homem que agrediu e ameaçou de morte ex-esposa 05 fev 2018, 15:05 Um homem residente no Bunheiro, Murtosa, foi hoje condenado a três anos de cadeia, efetiva, por violência doméstica, exercida sobre a ex-esposa, a quem terá de pagar 200 euros de reparação, e posse de arma proibida (petardo). "Estamos perante factos de alguma gravidade, cometidos quando beneficiava de uma pena suspensa", notou a juiza presidente após a leitura do acórdão, concluindo que o arguido não "se mostrou merecedor" de nova oportunidade. Em causa episódios violentos ocorridos a 3 de julho do ano passado devido a uma discussão devido à falta de pagamento da pensão de alimentos por parte do homem. O tribunal deu como provadas agressões cometidas pelo arguido, com bofetadas, murros e pontapés que deixaram a mulher momentamente sem sentidos. Valeu a intervenção do então companheiro da ofendida, mas sem impedir novas agressões na zona da cabeça. A GNR e os bombeiros da Murtosa seriam chamados ao local. Parte dos factos foram presenciados pela filha menor do casal. O acórdão condenatório deu como provado que o arguido proferiu, igualmente, ameaças, incluindo de morte. O indivíduo, com problemas de alcoolismo e dependências de drogas, alegou em sua defesa que tinha sido provado aquando do encontro com a ex-esposa que teve como desfecho as agressões. Pesou na aplicação de pena efetiva antecedentes, incluindo uma condenação de cadeia afetiva. O arguido respondeu na justiça em várias ocasiões por furtos, condução sem carta e posse de armas, entre outros procesos. Até ao trânsito em julgado da condenação mais recente, terá de continuar a fazer apresentações diárias na GNR. Está, ainda, proibido de contatar a ex-esposa. Notícias Relaccionadas 08 jan 2018, 18:44 Vítima pede para falar de marido violento sozinha em tribunal Classifique esta notícia: Sem classificação

