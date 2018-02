A Câmara Municipal de Aveiro organiza mais uma edição do Entrudo Infantil, destinado essencialmente às crianças do pré-escolar e 1º ciclo e que se realiza no próximo dia 9 de fevereiro, das 10:00 às 12:00.



Com o desejo de reviver o espírito do carnaval genuíno e espontâneo, será instalado na Avenida Dr. Lourenço Peixinho uma espécie de “sambódromo”, com bancadas, para que familiares, amigos e cidadãos em geral possam assistir ao desfile infantil que percorrerá a Avenida.

Mais informação aqui.