Relação do Porto confirma pena de três anos de cadeia para gerente de empresa corticeira por faturas falsas 05 fev 2018, 11:06 Um acórdão datado de 17 de janeiro do Tribunal da Relação do Porto "confirmou integralmente" a condenação de um empresário corticeiro a três anos de prisão efetiva.



Uma nota de imprensa da Procuradoria Distrital do Porto do Ministério Público informa que foi negado provimento ao recurso do arguido pela prática de um crime de fraude fiscal qualificada.



Mantém-se, assim, a decisão do Juízo Central Criminal de Santa Maria da Feira que condenou um arguido, pessoa singular.



O Ministério Público, na acusação pública, tinha considerado indiciado este gerente de uma empresa ligada à indústria corticeira que atuou com o acordo de outros indivíduos, igualmente arguidos, com ligações à mesma indústria.



O empresário emitiu dezenas de facturas sem que as mesmas correspondessem a transações ou prestações de serviços reais, a fim de estes as utilizarem na contabilidade das respetivas empresas, deduzindo indevidamente o montante de IVA.



O valor global de IVA deduzido indevidamente foi superior a 163.000 euros.

