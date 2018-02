Aveiro: Câmara reforça segurança rodoviária 05 fev 2018, 09:45 O município de Aveiro inicia este mês um programa de remarcação de mais de 160 passadeiras, que visa o reforço da segurança rodoviária. Segundo a edilidade, esta ação tem como objectivo a pintura de passadeiras nos principais eixos urbanos e rodoviários da cidade, tais como o Bairro da Forca (50), o Bairro do Liceu (52) ou a zona urbana das Barrocas (30). A remarcação será alastrada a outras freguesias do município, nomeadamente a Oliveirinha (27) e a Santa Joana (10). Nesta última freguesia, a Câmara Municipal irá executar também na reformulação de toda a sinalização vertical e horizontal da Rua de São Brás, onde para além das passadeiras, será renovada a marcação de linhas amarelas, linhas brancas contínuas e descontínuas, marcação do local de paragem dos transportes públicos, lugares de estacionamento destinados a pessoas de mobilidade reduzida e percurso sinalizado para peões. "Com esta obra a Câmara continua a aposta forte na prevenção e segurança rodoviária, com o aumento das condições de circulação para condutores e peões", num valor total de investimento de 46.730 euros. O comunicado adianta que em dois meses este é segundo grande investimento nas estradas do município, relembrando que no passado mês ficou concluída a empreitada de substituição das juntas de dilatação em três tabuleiros estratégicos para a autarquia (ex-EN109 sobre a EN335 (junto ao Pingo Doce), passagem superior sobre o caminho-de-ferro no Olho D’Água e na ponte sobre a ex-EN109, perto da Zona Industrial em Esgueira), com um valor total de execução de mais de 44 mil euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

