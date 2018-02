Indústria 4.0 e o cluster do mar motivam conferência em Aveiro 05 fev 2018, 09:40 O município de Aveiro recebe, no próximo dia 21 de fevereiro, pelas 14:30, no auditório do Parque de Exposições de Aveiro, a conferência “A Economia Portuguesa e a Indústria 4.0: O Cluster do Mar”. O fórum vai contar com a presença do presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves e aborda questões como os projetos de inovação para o Mar, as implicações económicas e empresariais da digitalização da Economia do Mar e o financiamento e investimento na Economia do Mar. Organizada conjuntamente pela Câmara Municipal de Aveiro, o grupo editorial Vida Económica, Fórum Oceano e o INESC TEC a iniciativa contará igualmente com a realização de uma mesa redonda subordinada ao tema ‘As Empresas e a Indústria 4.0’ e com a apresentação dos Vencedores dos Prémios de Empreendedorismo ‘Splash by Mermaid’ e ‘Born From Knowledge’ (BfK award). A participação é gratuita, mas requer inscrição através de uma plataforma disponível no website do grupo Vida Económica. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

