TV interativa do futuro desenvolvida em Aveiro 04 fev 2018, 22:43 O projeto Ultra TV está a ser liderado pela Altice Labs (ex-PT Inovação) em parceria com a Universidade de Aveiro e o Instituto de Telecomunicações.



O desenvolvimento deste "um ecossistema" de TV interativa de "nova geração" é cofinanciado no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, envolvendo um investimento elegível de 1,5 milhões de euros, que resultou num incentivo FEDER de 795 mil euros, revela a newsletter do programa COMPETE 2020.



O serviço de TV dotada das funcionalidades mais avançadas do mercado será baseado em "modelos de interação e acesso a conteúdos através de novas interfaces gráficas", garantindo "uma elevada qualidade de experiência ao utilizador na visualização" dos mesmos.



O projeto em fase de testes tem uma forte incidência de Investigação & Desenvolvimento (I&D) de soluções de televisão avançada para serem implementadas em Portugal e no estrangeiro.



Acesso a conteúdos provenientes de várias fontes, incluindo da Internet, apresentados de forma unificada, é uma das funcionalidades do sistema que pretende facilitar o consumo de conteúdos a pedido de uma forma integrada, para além da lógica linear dos alinhamentos tradicionais de canais (mais informação).





