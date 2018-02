A Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (AEVA) agendou para amanhã, pelas 11:00, na Câmara de Sever do Vouga, a apresentação do projeto “From birth to adult age – a WBL successful Practice!”



Uma iniciativa que irá "colmatar a distância entre a formação profissional e as necessidades reais das empresas e, simultaneamente, validar os resultados de aprendizagem e os currículos desenvolvidos numa plataforma digital, de forma a facilitar a transparência e a certificação da formação realizada", informa a entidade gestora da Escola Profissional de Aveiro (EPA).



O projeto em parceria foi aprovado no âmbito do programa Erasmus+, ação chave 2, Parcerias Estratégicas para o Ensino e Formação Profissional, beneficiando de uma verba de 300 mil euros.



Além do município severense, a parceria envolve ainda a empresa A. Silva Matos Metalomecânica SA, o Instituto Politécnico do Porto, duas outras escolas profissionais, duas autoridades locais e duas empresas em Espanha e Itália.



"Este projeto, subordinado ao tema de desenvolvimento do currículo por competências é apoiado em resultados e aprendizagens realizados em empresas, nas áreas da metalurgia, mecânica, mecatrónica e manutenção industrial", adianta a AEVA.



A parceria ambiciona, também, reforçar o envolvimento de empresas nas três regiões implicadas em Portugal, Espanha e Itália, das áreas identificadas "promovendo a capacitação de todos os atores", ou seja, "dos alunos, professores, formadores e tutores profissionais."



De acordo com a AEVA, "as autoridades locais envolvidas têm o papel fundamental de não só promover o desenvolvimento regional, através do envolvimento das várias empresas no projeto, mas também servirão de interlocutores com o Ministério de Educação, com o objetivo de verem os novos currículos adotados a nível nacional."



Os alunos terão a oportunidade de realizar estágios a nível nacional e internacional, nas várias empresas selecionadas, testando os novos currículos e, simultaneamente, pondo em prática outras competências transversais, como a comunicação em língua estrangeira, o trabalho em equipa, a iniciativa, a solução de problemas, o cumprimento de prazos, entre muitas outras.



A primeira reunião da parceria “Kick off meeting” irá decorrer na sede da entidade coordenadora do projeto, AEVA, durante os dias 6 e 7 de fevereiro.