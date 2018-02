Futebol / Segunda Liga: Arouca vence em Viseu / Oliveirense empatou na Covilhã 04 fev 2018, 17:38 O Arouca foi a Viseu vencer por 1-3 na 23ª jornada da segunda Liga, mantendo a série positiva em busca dos lugares de promoção.



Ericson (6), Palocevic (24) e Roberto (32) apontaram os golos do visitantes. Bura reduziu aos 84 minutos.



O Arouca soma 37 pontos, ocupando o quarto lugar com os mesmos pontos do Penafiel.



A Oliveirense empatou na Covilhã a um golo. João Amorim abriu o marcador com 78 minutos para os visitantes. Fatai repôs a igualdade aos 84 minutos. A formação de Oliveira de Azeméis está em 17º lugar, com 23 pontos, a par do Gil Vicente (mais informação).





