Pampilhosa colocou Beira-Mar fora dos carris em 15 minutos 04 fev 2018, 17:08 O Beira-Mar perdeu na Pampilhosa por 3-2 na 18ª jornada e caiu para o terceiro lugar do principal escalão distrital (37 pontos), deixando-se ultrapassar pelo São João de Ver (39 pontos).



Ficha e vídeo A formação da casa, que não vencia há três jogos, redimiu-se da entrada em falso, ao sofrer um golo madrugador apontado por Zé Bastos, após cruzamento, conseguindo em 15 minutos (!) chegar ao 3-1.



Os aveirenses deixaram-se surpreender em lances de bola parada que resultaram nos golos da reviravolta apontados por Dias (2). Katchana, num cruzamento remate, fez o terceiro.



Na segunda parte, o Beira-Mar apostou as fichas todas no ataque (Didi e Mucha saltaram do banco). E não só conseguiria relançar a partida, com um golo de Artur, como teve oportunidades para levar, pelo menos, um ponto da terra dos ´Ferroviários´, o que minimizava os estragos no arranque da segunda volta (resultados e classificação).



Declarações



"A nossa equipa tem sofrido alguns golos e derrotas. Sofrer um golo no primeiro lance, podia ser complicado. Foi um grito de revolta, com 10 minutos incríveis, em que tudo correu bem. Em outros jogos correu mal. Fomos eficazes. O Beira-Mar chegou ao 3-2 com mérito, nós praticamente só defendemos, o importante era a vitória" - Nuno Raquete, treinador do Pampilhosa.



"Sofremos três golos nas únicas vezes em que o Pampilhosa chegou à frente. Durante o jogo fomos sempre condicionados, não percebo os critérios da arbitragem, nomeadamente nas faltas. Ainda não vi ninguém ser superior a nós no jogo. O Pampilhosa teve mérito, mas não esperava que outras equipas tornassem o jogo ainda mais difícil. Em situação normal, ganhávamos aqui. É fácil mandaremos árbitros bons quando estamos a oito pontos, não quando estamos a dois" - Cajó, treinador do Beira-Mar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

