O presidente da Federação Distrital do PS de Aveiro, Pedro Nuno Santos, aproveitou a tomada de posse da concelhia de Aveiro, este sábado, para garantir que o partido está em condições de se apresentar às eleições legislativas do próximo ano "com argumentos fatuais e um Governo capaz de concretizar, de produzir resultados na vida das pessoas", exemplificando com o crescimento da economia e do investimento privado. "Vive-se melhor do que em 2015", disse.



Por isso, o também secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares incentivou os militantes do distrito, "que não é fácil para o PS", para "fazerem valer os resultados da nossa governação que tantas dúvidas e receios suscitaram e hoje dão confiança."



Pedro Nuno Santos, que está de saída da presidência da Federação, por atingir o limite de mandatos, destacou "o bom resultado" do PS no distrito nas últimas autárquicas, com "duas grandes vitórias" nas Câmaras de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, esta última pela primeira vez.



O líder distrital elogiou ainda o desempenho no município de Aveiro "com um belíssimo resultado" da lista encabeçada por Manuel Oliveira de Sousa, aumentando em 2300 votos, "o que permitiu sinalizar que este concelho pode ser ganho pelo PS" dentro de quatro anos, "num concelho que marca passo e onde o presidente não tem apoio dos seus."



O presidente da concelhia reeleito reafirmou as suas prioridades do novo mandato sob o lema "Mais PS em Aveiro", que passam por "dar às comunidades outras oportunidades de escolha, valorizando a cidadania; sabemos que a política tem de ser de proximidade, sem descer de nível, sem demagogia, nem truques."



Manuel Oliveira de Sousa, vereador que liderou a lista para a Câmara, considerou que Aveiro "precisa de rasgar horizontes com estratégia e não olhar para Aveiro com pequenos ajustes, cosméticas, para de quatro em quatro anos ganhar eleições", empenhando-se em mobilizar o partido para lançar um grande debate em torno do futuro de Aveiro, perspetivado a 2030, nas várias políticas sectoriais.