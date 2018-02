Aveiro: 1,8 milhões de euros para requalificar parte do bairro de Santiago 03 fev 2018, 22:20 O executivo camarário de Aveiro adjudicou a requalificação de edifícios de habitação social no Bairro de Santiag por 1,8 milhões de euros e um prazo de execução de 365 dias à empresa Ponto Urbano – Consultores Imobiliários, Lda.



Segundo um comunicado, a intervenção é dirigida a 12 blocos de habitação nos edifícios em que a Câmara detém mais de 90% das suas frações, "através da intervenção de qualificação das partes comuns e infraestruturas, melhorando as condições de habitabilidade, o conforto térmico, acústico e as condições de acessibilidade."



A Câmara dá sequência ao Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas através do qual irá investir aproximadamente 2,5 milhões de euros numa primeira fase de requalificação das partes comuns dos blocos habitacionais.



Nesta fase, serão mais de 300 fogos de habitação, abrangendo também a qualificação do Parque / Jardim de Santiago, já em obra, assim como ações de dinamização de atividades.

