O Beira-Mar, segundo classificado no principal campeonato distrital de futebol, tem este domingo pela frente uma deslocação ao reduto do Pampilhosa, que se antevê de elevado grau de dificuldade.



A equipa aveirense vem de uma vitória em Alvarenga (a quinta consecutiva para o campeonato), que foi pela margem mínima, mas com muitas oportunidades desperdiçadas.



O treinador Cajó vai contar para o embate com os ´Ferroviários´ com Didi, que veio aumentar as opções no ataque.

O médio Ledz regressa ao lote dos disponíveis após cumprir castigo. Já Mathieu é baixa por lesão.



"Tínhamos um grupo muito forte, agora com uma mais valia. O Didi tem a mesma ambição do clube, de chegar o mais longe possível, conheço-o bem, tem muita qualidade e pode ajudar bastante. É mais um a estar disponível, se entender irá a jogo", disse na antevisão da partida partilhada pelo clube.



No regresso ao seu clube de formação, Didi vê "um sonho tornado realidade" por envergar a camisola aurinegra em estreia como sénior. "Estou a aqui para ajudar", disse.



Na viragem para a segunda volta, o técnico do Beira-Mar saber que vai encontrar um adversário que "está muito diferente, com uma maneira diferente de jogar e forte".



Na abertura do campeonato, o Beira-Mar foi feliz, arrancando uma vitória por 2-1 nos momentos finais da partida.



O Pampilhosa "começou com os mesmos objetivos" do Beira-Mar, lembrou Cajó, assumindo a partida, novamente, como "mais uma final", em que os aveirenses vão "procurar jogar bem e aliar isso à vitória", sendo esta "o mais importante."



Os ´Ferroviários´, somam três derrotas consecutivas, a última das quais com o líder Lourosa (1-2), seguindo em 13º com 18 pontos (mais informação).