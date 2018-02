Andebol / Primeira divisão em masculinos: Artística perde em casa com o ABC por um ponto 03 fev 2018, 20:38 A Artística de Avanca falhou hoje a tentativa de chegar ao quarto lugar da primeira divisão de andebol em masculinos ao perder no seu pavilhão com o ABC de Braga pela diferença mínima.



Os bracarenses, que tinham vantagem de um ponto para os locais antes do arranque da partida, chegaram à vitória ao ´cair do pano´ (24-25). Ao intervalo, os visitantes estavam em vantagem com o marcador a mostrar 10-12 (informação do jogo). A Artística continuam em quinto com 49 pontos, menos três que a formação minhota.



Ainda a contar para a 21ª jornada (início da segunda volta), o São Bernardo perdeu na deslocação ao reduto do Maia por 23-18 (ler artigo).



Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)