Projeto de fachadas energéticas pioneiras desenvolvidas com apoio da UA procura investimento 03 fev 2018, 20:25 Um projeto empresarial nacional para fabrica fachadas energéticas pioneiras, em que está envolvida também a Universidade de Aveiro, lançou uma campanha de crowdfunding para angariar um milhão de euros necessários ao arranque do negócio.



Trata-se de um sistema de captação de energia solar que se assume como "o mais avançado do mundo."



O projeto "Senergy Force", que deseja revolucionar a climatização e energia, foi desenvolvido e patenteado pela empresa portuguesa T&T, com o apoio do departamento de mecânica da UA.



O sistema de captação de energia solar "representa um progresso no domínio do aproveitamento eficaz da energia solar térmica, na medida em que reúne sob a forma de uma fachada energética todas as utilizações de energia solar: climatização, ventilação e aquecimento de água quente sanitária", refere um comunicado.



A climatização projetada pode ser parte integrante de um edifício, substituindo fachadas, paredes ou telhados, com um rendimento de 90 por cento e ganhos superiores a 20 por cento comparativamente aos sistemas tradicionais.



As fachadas energéticas reduzem a necessidade de recurso a energias não renováveis, através do aumento da área de captação solar e da eficiente gestão da temperatura interior dos edifícios. Além disso, asseguram a boa qualidade do ar interior dos edifícios, obtendo simultaneamente ganhos ao nível da climatização, uma vez que faz a renovação do ar no período do dia em que a temperatura exterior for mais favorável. Possibilita ainda o fluxo de ar quente para utilização de secador de mãos, seca-roupas e saunas.



A campanha de crowdfunding está ativa na plataforma Kickstarter até 2 de março. Tem como objetivo promover mundialmente esta solução tecnológica e angariar um milhão de euros para alavancar o arranque do negócio, em particular a abertura de uma unidade de produção já em 2018. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)