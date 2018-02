Na freguesia de Pardilhó, em Estarreja, um projeto familiar ajuda a preservar a tecelagem manual, que corre risco de extinção (na foto, a matriarca). Falámos com Manuel Tavares, um dos promotores da Casa do Tear.



Como surgiu a Casa do Tear?

A Casa do Tear (CT) surgiu em 2012 quando a segunda geração ligada à tecelagem decide dar um novo fôlego / rumo à atividade da tecelagem manual de tapetes (passadeiras e mantas) conhecidos por “tapetes de trapos”, outrora presentes em muitas lojas e feiras de todo o país, mas que face às alternativas foi perdendo visibilidade.

Aliando novos padrões aos tipicamente tradicionais, a CT apresenta uma tecelagem executada de forma 100% manual que lhe confere autenticidade e durabilidade.



Qual o conceito em que apostaram ?

Criámos um espaço multifuncional que agrega a arte da tecelagem (museu e atelier de trabalho ao vivo) com o laser e divulgação cultural (café/bar, loja de artesanato, sala de exposições e reuniões) tudo num ambiente tranquilo onde a natureza tem um importante papel, com o jardim e áreas envolventes.



Os teares ainda funcionam?

No ateliê os teares, apesar de cinquentenários, ainda funcionam sendo possível, sob marcação prévia, assistir à tecelagem ao vivo.



Os tapetes seguem o tipo de produção artesanal?

A tecelagem dos tapetes produzidos pela CT seguem os mesmo processos, inteiramente manuais, tal como há mais de 60 anos. O processo inclui a preparação da teia (urdir e empeirar) que precede a fase de tecer propriamente dita.



Como os fazem em concreto ?

Existem três fases preparatórias: urdir, enrolar e empeirar a teia. A primeira consiste na junção de conjuntos de fios, de cor igual ou diferente, que irão constituir a teia. A tarefa de urdir é auxiliada por três peças: a “urdideira”, o “casal” e a “espadilha”.

A segunda fase consiste em enrolar a teia no tear. Esta é a operação mais sensível que exige a intervenção de duas pessoas com força física e bastante pratica pois é necessário que os fios fiquem distribuídos o mais uniforme possível.

Dada a sensibilidade desta tarefa, muitas tecedeiras optam, atualmente, pela preparação em fábrica.

A terceira fase consiste em formar pares de fios que, acionados pelos “liços” e “apeanhas” irão cruzar-se e fixar os trapos durante a tecelagem.

Finalmente estamos aptos a tecer.

As três primeiras fases podem demorar entre 4 a 10 horas, dependendo da largura dos tapetes a tecer.

No museu é possível acompanhar estas tarefas através de fotos e textos explicativos, existindo ainda a possibilidade de conhecer as ferramentas mais antigas utilizadas há mais de 60 anos.



"Fabricação 100% manual"

Qual a característica própria em relação a outros tapetes ?

A primeira e mais importante consiste na fabricação 100% manual quer da tecelagem quer das tarefas iniciais de urdir e enrolar.

Esta é uma das justificações para outra característica marcante: a durabilidade.

Existem peças com mais de 30 anos de utilização e em perfeitas condições.



Que utilidade podem ter?

Os tapetes foram inicialmente concebidos para o chão (tapetes e passadeiras), para as camas (mantas de trapos) ou para as mesas (individuais). Hoje em dia dizemos que “A imaginação é o limite” . Podem dar centros de mesa, despeja-bolsos, cortinas, biombos, proteção de sofás, almofadas, etc.



Têm outros produtos ?

Na loja de artesanato, para além dos tapetes, existe diverso artesanato regional e de autor: “alcofas” de feltro ou de palha, brinquedos antigos, miniaturas de madeira, chinelos de trapo, prendinhas personalizadas, entre outros.

Embora a maioria dos produtos seja para a revenda, a loja de artesanato da CT destina-se a venda ao público.



Existem tecedeiras a aprender, fazer formação ou a praticar?

Apesar de existirem muitas pessoas que conhecem esta arte não a exercem porque sendo fisicamente exigente não é monetariamente atrativa.

Por este motivo, a médio prazo, esta arte está em risco, desaparecendo as técnicas mais elaboradas e o rigor na execução que as antigas “mestras” incutiam nas “aprendizes”.



Que outras atividades se desenvolvem na CT?

A CT tem na sua génese uma vertente cultural, em particular da sua região ribeirinha.

Um dos eventos culturais com maior sucesso é o “Dia do Caldinho”, uma tradição muito antiga que envolve a população na confeção de uma espécie de sopa da pedra na lareira. Este ano será no dia 8 de fevereiro (tal como dita a tradição – 5ª feira antes do carnaval), existindo já uma grande agitação nas freguesias vizinhas.

Outras atividades como a “sardinhada” e cascata do S. Pedro (padroeiro de Pardilhó), noite de fados, são já conhecidas e procuradas em tempo de verão usufruindo do espaço exterior da esplanada.

O espaço é também disponibilizado para festas de aniversário, reuniões de trabalho, comunhões e celebrações de datas importantes, wokshops, entre outros.



Projetos para o futuro ?

Queremos continuar a lutar pela preservação desta arte da tecelagem que representou, noutros tempos, uma importante fonte de rendimento extra para as famílias que viviam exclusivamente da agricultura.

Está em fase de implementação uma loja online para fazer chegar mais longe os tapetes de Pardilhó.

Mais informação Casa do Tear aqui.