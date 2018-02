Aveiro – o exemplo de como um município não deve tratar os seus animais errantes 03 fev 2018, 19:15 Aumentam as matilhas, continuam a aparecer animais feridos, doentes e atropelados sem assistência nas ruas, ninhadas no lixo, animais a desaparecer sem deixar rasto. Marta Dutra * Foi noticiado recentemente, nos órgãos de comunicação locais, a existência de uma matilha de cães na rua em São Bernardo que terão atacado outros animais, havendo relatos também de ataques a pessoas. Infelizmente, existem outras matilhas identificadas no concelho de Aveiro. Não é um fenómeno novo, mas é uma situação sem resolução imediata à vista, pois Aveiro não possui um Centro de Recolha Oficial de Animais, vulgo canil municipal, e as duas associações de ajuda animal do concelho possuem os respectivos canis lotados. A lei nº 27/2016, de 23 de Agosto, estabelece que é da competência dos municípios a recolha dos seus animais errantes/abandonados, que os mesmos sejam cuidados e encaminhados para adopção, prevendo também que sejam levadas a cabo campanhas de sensibilização à população para a questão da protecção animal e abandono, bem como informar dos benefícios da esterilização dos seus animais de companhia. Para o sucesso da aplicação desta lei é necessário que estas medidas sejam concertadas. É, de facto, necessário consciencializar as pessoas para estas questões, é urgente iniciar as esterilizações, pois não se pretende que os Centros de Recolha Oficial de Animais funcionem como depósito de animais, mas como um local de passagem onde recebem cuidados de saúde, onde são esterilizados e encaminhados para adopção. A partir de 22 de Setembro de 2018 será proibido abater animais nos canis municipais, salvo no que refere as excepções previstas no nº 4 do artigo 3.º da Lei nº27/2016, que dispõe que “O abate ou occisão de animais em centros de recolha oficial de animais por motivos de sobrepopulação, de sobrelotação, de incapacidade económica ou outra que impeça a normal detenção pelo seu detentor, é proibido, exceto por razões que se prendam com o estado de saúde ou o comportamento dos mesmos.” Esta mesma lei estabeleceu um período de transição, concedendo dois anos aos municípios para se adaptarem às novas disposições legais, sendo que passado um ano após a entrada em vigor desta lei todos os municípios deveriam ter criado condições técnicas para a esterilização dos animais entregues para adopção. Temos bons exemplos nesta matéria que nos chegam de outros países. A Holanda, por exemplo, é o primeiro país a declarar-se oficialmente sem animais abandonados. Como o conseguiu? Com campanhas se sensibilização à população, esterilização obrigatória dos animais de companhia e coimas elevadas para quem os abandonar ou maltratar. Em Portugal já temos municípios a cumprir a lei há muitos anos e que já não praticam o abate, excepto nas situações que a própria lei o prevê. Acontece que também temos outros municípios em incumprimento da lei, onde nada disto está a ser feito e onde se apontam responsabilidades ao governo por falta de financiamento aos canis como justificativo para esse incumprimento. Na realidade, esta obrigatoriedade de os municípios possuírem um canil/gatil vem expressa no artº 11º do Decreto-Lei 314/2003, de 17 de Dezembro. E se outros municípios o têm estado a cumprir, o governo neste momento ao financiar canis e gatis na sua totalidade estaria a beneficiar os prevaricadores, sendo que estes municípios cumpridores tiveram ao longo dos anos em linha de conta esta obrigatoriedade da lei e previram alocar recursos destinados à área animal no seu orçamento. Trata-se, pois, de uma questão de coerência, de gestão orçamental e da obrigatoriedade do cumprimento dos deveres de uma autarquia. A CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, avança com uma solução intermunicipal que servirá os seus 11 municípios, prevendo a construção de três pólos: Aveiro, Ovar e Águeda. O presidente da Câmara Municipal de Aveiro já afirmou publicamente que em Aveiro se prevê um novo canil no final de 2019. Contudo, não esclarece que medidas irá tomar a edilidade à qual preside para resolver esta questão até lá. A Assembleia Municipal de Aveiro, de maioria PSD/CDS, rejeitou, a 27 de Dezembro de 2017, uma proposta do PAN para a criação de um grupo de trabalho que teria como missão a prossecução de soluções imediatas e de futuro para este problema, bem como a elaboração de um regulamento municipal de saúde, protecção e bem-estar animal. Este grupo de trabalho reuniria todas as bancadas parlamentares para que as estratégias a seguir fossem trabalhadas em conjunto. Relembro que no início do primeiro mandato deste executivo, os animais errantes de Aveiro passaram a ir para abate no canil de Ílhavo, isso deixou de acontecer porque Ílhavo rescindiu o contrato que o permitia. Desde então que o problema se agudiza: aumentam as matilhas, continuam a aparecer animais feridos, doentes e atropelados sem assistência nas ruas, ninhadas no lixo, animais a desaparecer sem deixar rasto... Tem valido as associações e grupos de ajuda animal em Aveiro e particulares, mas esta situação chegou a um limite, a autarquia aveirense tem de assumir uma responsabilidade que é sua. Esta não é uma realidade aceitável para a cidade de Aveiro que irá apresentar, em breve, a sua candidatura a capital europeia da Cultura. Sociedades modernas e civilizadas cuidam e ensinam a cuidar dos seus animais. No que se refere a área animal, é urgente mudar de paradigma em Aveiro e em Portugal no seu todo. * PAN – Pessoas – Animais – Natureza - Aveiro Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

