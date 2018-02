Aveiro: Vereadores do PS estranham demoras em projetos municipais em curso 03 fev 2018, 19:02 Os eleitos do PS na Câmara de Aveiro questionaram alguns "atrasos e adiamentos" em obras municipais, tendo aproveitado a reunião pública do executivo, esta sexta-feira, para pedir o ponto de situação de vários projetos. Manuel Oliveira de Sousa quis saber como está a recuperação do centro cultural de Aradas, onde existem associações locais instaladas, bem como a requalificação do edifício Fernando Távora, destinada a reinstalar a biblioteca municipal. O vereador aludiu ainda ao "notório atraso" no restauro da antiga estação da CP. Joao Sousa, outro dos eleitos do PS, referiu-se à necessidade de dar continuidade a melhoramentos para garantir "maior fluidez ao trânsito" na antiga estrada nacional 109. Assim, na sequência da criação da chamada rotunda da Junqueira, em Cacia, questionou para quando a rotunda junto à Lusovouga. Ainda em Cacia, o vereador estranhou os "sucessivos adiamentos" da variante que está a ser construída no âmbito de um acordo com a Navigator (ex-Portucel). Requalificação do edifício Fernando Távora e da antiga estação a concurso em breve O presidente da Câmara iniciou os esclarecimentos referindo-se ao centro cultural de Aradas. Neste momento, as obras aguardam a instalação da Unidade de Saúde Familiar em contentores proprios para o efeito. O projeto recebeu alguns certos justamento por recomendação dos serviços de saúde. A Câmara irá depois procurar um entendimento com a Junta que permita a gestão do edifício requalificado. No tocante à requalificação dos edifícios Fernando Tavora e antiga estação, a Câmara está a "aprofundar mais" os projetos. No primeiro caso para restaurar mobiliário de origem e no segundo para incluir iluminação exterior estética. Os concursos de ambos devem ser abertos durante o primeiro trimestre do ano, eventualmente co pré-qualificação dos empreiteiros, atendendo às exigências das obras. A variante de Cacia junto à Navigator "está numa fase muito delicada", de preparação de condicionantes de trânsito, em especial de pesados, para concluir os trabalhos. Ribau Esteves anunciou ainda que o nó do estádio passará a ser utilizado por pesados ao serviço da empresa de pás eólicas da Riablades nos transportes com destino ao porto de Aveiro. Sobre as rotundas na antiga 109, será dada prioridade à que irá ficar junto ao restaurante Solar das Estátuas, sendo necessário expropriar uma pequena parcela. Para uma fase posterior, ficará a rotunda da Lusovouga. A antiga 109 irá receber ainda arranjos e elementos dissuasores de velocidade, especialmente de pesados, que a autarquia espera concretizar ao mesmo tempo que as melhorias rodoviárias no âmbito da ampliação do centro comercial Glicínias. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

