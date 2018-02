Câmara de Aveiro paga 900 mil euros por terreno do recinto municipal de feirias 03 fev 2018, 09:29 A Câmara de Aveiro aprovou a minuta da escritura de contrato de compra da parcela de terreno, incluindo na zona envolvente ao Parque de Feiras e Exposições. O acordo segue para fiscalização prévia do Tribunal de Contas.



A edilidade irá pagar por uma área de 11.844 m2 cerca de 900.920 euros.



Segundo um comunicado, fica dado "mais um passo para a resolução deste velho problema da Câmara e da família, pendente há cerca de 30 anos."



A gestão deste processo foi assumida pelo atual presidente da Câmara ainda no mandato anterior, "tendo diligenciado junto dos proprietários para se executar o último acordo fechado com a Câmara, entre 2009 e 2013, assim como junto dos serviços Câmara para colocar na devida ordem o processo administrativo, com o propósito de alcançar uma solução final que permitisse terminar com esta inadmissível pendência." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

