Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, em Aveiro, foi a quarta escola pública com melhores resultados nos exames do 9.º ano no ano passado, revelam dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

Entre as 1.221 escolas que fizeram exames do 9.º ano no ano passado, 60 por cen­to tiveram resultados negativos, a maioria concentrados nos 1.003 estabelecimentos de ensino públicos (ler artigo).