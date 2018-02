Esclarecimento relativo à ETAR da Mealhada 02 fev 2018, 18:04 Face às críticas do Bloco de Esquerda, entende a Câmara Municipal da Mealhada ser seu dever esclarecer publicamente o seguinte sobre a ETAR da Mealhada.



A Câmara Municipal da Mealhada tem pendente uma empreitada de alargamento da sua Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), que drena para o rio Cértima, mas, lamentavelmente, o poder judicial, apesar das nossas resoluções fundamentadas evidenciando a necessidade desse investimento para salvaguarda do Ambiente, decidiu manter suspensa há já vários meses.



A empreitada de “ampliação e beneficiação da ETAR da Mealhada”, além de duplicar a capacidade de tratamento – a ETAR passará a tratar 180 litros/segundo de caudal em vez dos atuais cerca de 90 litros/segundo –, irá possuir duas linhas de tratamento, resolvendo muitas das questões de exploração deste tipo de infraestruturas.



Sucede, porém, que a decisão de adjudicação (escolha do adjudicatário) proferida no concurso público da empreitada foi judicialmente impugnada em outubro de 2017, o que determinou a suspensão de todo o processo.



A Câmara requereu prontamente o levantamento do referido efeito suspensivo, invocando o estado de obsolescência da ETAR, bem como o risco de perda do financiamento comunitário aprovado, mas o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, ignorando os graves prejuízos para o interesse público, veio dar prevalência aos interesses privados da empresa reclamante, indeferindo o pedido do nosso Município.



Por imposição legal, a Câmara da Mealhada não pode fazer prosseguir o concurso público e, assim, outorgar o contrato e iniciar a execução da obra.



Perante as graves consequências que a paralisação do processo acarreta, o Município recorreu do despacho judicial, não tendo obtido qualquer decisão a este respeito.



Face ao exposto, a Câmara não pode desrespeitar uma decisão judicial.



Importa acrescentar que relativamente a uma pocilga que também deriva para o rio Cértima, o Município interpôs ação em tribunal face à inoperância de todos os serviços da Administração Central com competências na matéria. Estamos a aguardar decisão judicial." Notícias Relaccionadas 29 jan 2018, 12:36 Identificadas fontes de eventual poluição no rio Cértima Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)