Segundo a célula dos comunistas na fábrica de Aveiro, as afirmações "campanha de autêntica propaganda levada a cabo pela administração" ao dar conta que é "a melhor unidade do grupo" da multinacional "não podem ocultar a cada vez mais grave realidade vivida pelos trabalhadores."



Para o PCP, o "acordo de competitividade imposto em 2016" permite resultados positivos que "cingem-se ao aumento dos lucros", o que é "decorrente de uma produção cada vez mais intensiva, de ritmos de trabalho cada vez mais acelerados, de uma redução significativa da massa salarial" e outras medidas restritivas.



Os comunistas dizem ainda aque "ganha particular destaque a expansão da precariedade laboral" na empresa "ao contrário do prometido em 2016", em que "são cada vez mais as situações detrabalho temporário, seja por recurso a vínculos a prazo,

a empresas de mão-de-obra ou, agora e cada vez mais, a estágios do IEFP."



A passagem de alguns trabalhadores com contrato a prazo a efectivos "não é sequer ao ritmo da saída de trabalhadores

por mútuo acordo ou para a reforma."



Entretanto, alerta o PCP, no final do ano de 2017, como acontecia no passado, houve mais um conjunto de trabalhadores que viram o seu contrato não renovado e foram, assim, lançados no desemprego.



"Muitos destes trabalhadores estarem agora a ser substituídos por novos trabalhadores para desempenho das mesmas

funções, o que é uma gritante ilegalidade", denunciam os comunistas.