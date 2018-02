Aveiro/ Fogos florestais: Candidatura da Moviflor aprovada 02 fev 2018, 16:21 O grupo Armazéns Reis viu aprovada a sua candidatura para beneficiar de apoios financeiros estatais para minimizar os prejuízos causados pelos fogos florestais do passado verão, informou o presidente da Câmara de Aveiro. A empresa ficou com um armazém totalmente destruído, que está localizado no município aveirense ao serviço da subsidiária Moviflor, que tem as suas instalações principais no concelho de Oliveira do Bairro. O grupo ligado à venda de material de construção civil e mobiliário teve um prejuízo de 2,350 milhões de euros, de longe o maior no concelho aveirense, de que irá ser ressarcido parcialmente no âmbito das comparticipações estabelecidas pelo Governo. Uma informação transmitida pelo presidente da Câmara de Aveiro na reunião pública, esta tarde, em que foi feito o ponto de situação dos apoios em curso aos proprietários e empresas afectadas pelos fogos florestais. Os incêndios no município destruiram dois mil hectáres de floresta, quatro habitações (73.800 euros de prejuízos), diversos apoios agrícolas e a unidade comercial da Moviflor. Além da Moviflor, foram atingidas mais oito instalações de empresas, rondando, no global, cerca de 3,4 milhões de euros. Os prejuizos agrícolas motivaram 29 candidaturas, rondando os 57.100 euros, que irão beneficiar de comparticipação a 75 por cento. A Câmara apresentou ainda prejuízos de 33 mil euros devido a estragos nas linha de água, nomeadamente de 15 km de condutas em Nariz. Segundo o presidente da edilidade, os pagamentos agrícolas são os mais céleres, tendo alguns dos proprietários já recebido. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

