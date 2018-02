Revigrés com evolução sustentável no mercado internacional 02 fev 2018, 13:54 Especializada na produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos, a empresa de Águeda exporta para cerca de 55 países nos vários continentes.



Revista Portugal Global * Em 2018 vai continuar a apostar em mercados estratégicos na Europa, Estados Unidos da América, Canadá e Médio Oriente.



A Revigrés, que comemorou 40 anos em 2017, tem registado uma evolução sustentável no mercado internacional, que representa cerca de 50 por cento do seu volume de negócios.



Este ano, a empresa pretende reforçar a sua presença nos mercados externos, com projetos focados na segmentação de produto, na aproximação a prescritores e decisores, no reforço e ativação dos espaços de exposição da marca e no apoio personalizado, através do desenvolvimento de ações específicas.



É frequentemente selecionada para se associar a obras de grande impacto e para a realização de projetos especiais, personalizados e exclusivos.



Destaque para a Basílica La Sagrada Família, em Barcelona, para a qual tem desenvolvido, em exclusivo, variadíssimas cores da coleção cromática; o Harrod’s, em Inglaterra; várias computer stores nos Estados Unidos da América e no Canadá;

aeroportos internacionais na Rússia e na Polónia; estações de metro em Espanha, Arábia Saudita, Holanda e Inglaterra; hospitais no Kuwait e em Inglaterra; empreendimentos turísticos no Reino Unido, França e Estados Unidos da América; centros comerciais na Eslováquia, Irlanda e Rússia, entre muitos outros.



A aposta no design e na inovação permitiu a atribuição dos mais prestigiados prémios internacionais como o German Design Award 2017 (Alemanha), iF Design Award 2016 (Alemanha), Red Dot Design Award 2015 (Alemanha), Good Design Award 2015 (Estados Unidos da América) e A’Design Gold Award 2014 (Itália).



A Revigrés é a única empresa portuguesa no setor cerâmico com a quádrupla certificação dos seus sistemas de gestão integrados, nos seguintes referenciais: Qualidade, Ambiente, Responsabilidade Social e Investigação, Desenvolvimento

e Inovação.



Na sua oferta de produtos, destacam-se a coleção Cromática, uma das coleções em grés porcelânico mais completas a nível mundial, com 40 cores, nove formatos e três acabamentos.



A Revigrés desenvolve, em parceria com entidades do sistema científico e tecnológico, projetos criativos e ultifuncionais, que conjugam funções estéticas e técnicas.



O “Revicomfort”, por exemplo, é um pavimento cerâmico amovível e reutilizável, de fácil aplicação, que não necessita de colas, nem cimentos ou cerâmica sensitiva, que incorpora um sensor não visível, podendo acionar, apenas por aproximação, dispositivos eletrónicos como luzes ou uma campainha.



* Ler artigo completo aqui.

