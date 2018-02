Os deputados do PSD eleitos por Aveiro consideram “absolutamente inaceitáveis” os números dos tempos máximos de resposta garantida nos Centros Hospitalares do Baixo Vouga e de Entre o Douro e Vouga.



Num requerimento enviada à tutela, os parlamentares aveirenses exigem “medidas concretas” e datas para as implementar.



Segundo os eleitos do PSD, no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, designadamente nas unidades de Aveiro e de Águeda, os tempos médios de resposta para primeiras consultas de especialidade “ultrapassam significativamente” os Tempos Máximos de Resposta Garantida (TMRG).



São necessários, por exemplo, 500 dias de espera para uma consulta da especialidade de dermato-venereologia, 473 dias para uma consulta de reumatologia ou 389 dias para uma consulta de Estomatologia, todos em Aveiro. É referida ainda a espera de 336 dias para uma consulta da especialidade de oftalmologia, em Águeda.



Quanto ao Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, designadamente nas suas unidades de São João da Madeira e de Santa Maria da Feira, os exemplos apontados evidenciam os 462 dias de espera para uma consulta de ortopedia, 379 dias de espera para urologia.

Em São João da Madeira, registam-se 403 dias de espera para uma consulta de gastrenterologia e 298 dias de espera para oftalmologia.



Segundo um comunicado do PSD, trata-se de “uma situação absolutamente inaceitável e que responsabiliza particularmente o Governo, bem como os partidos políticos que o apoiam, tanto mais que, há já dois anos, o ministro da Saúde se comprometeu publicamente, perante a Assembleia da República, em reduzir substancialmente os TMRG as consultas hospitalares realizadas no âmbito do SNS”.