AgitÁgueda entre os melhores festivais do mundo 02 fev 2018, 10:58 O AgitÁgueda, que este ano decorre entre os dias 7 e 29 de julho, obteve, no dia 30 de janeiro, um reconhecimento internacional, mais concretamente o selo FEST300 2018 - The World´s Best Festivals/ Os Melhores Festivais do Mundo. Segundonuma nota de imorensa da edilidade local, trata-se de uma lista dos melhores festivais do mundo que é atualizada todos os anos, "sendo este o segundo ano em que o festival que colocou Águeda na rota mundial dos festivais entra na lista e recebe o FEST300 Winners´s Badge / Selo do Vencedor." Uma iniciativa para "divulgar o que está a acontecer no mundo dos festivais e promover a qualidade e a excelência." Em 2018, o AgitÁgueda partilha este selo com festivais como Carnaval de Veneza, Carnaval do Rio de Janeiro, Creamfields, Festival Internacional de Jazz de Montréal, La Tomatina, Lollapalooza, Rock in Rio Brasil, e Festa de San Fermín, entre outros festivais emblemáticos. Esta distinção dá reconhecimento ao trabalho realizado ao longo destes doze anos do evento, que tem vindo a obter cada vez mais o reconhecimento internacional e ao mesmo tempo premeia a autarquia e a equipa que nele trabalha, bem como todos os Aguedenses que aderem ao evento como sendo também seu, disse Edson Santos, responsável pelo evento e Vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, citado na nota de imprensa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

