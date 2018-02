Carnaval de Estarreja: Espetáculo de luz, cor e música com marionetas gigantes nas ruas da cidade 02 fev 2018, 10:31 Depois da festa de abertura da Capital Europeia da Cultura 2018, em Valeta, Malta, e do Festival da Primavera no Qatar, os Big Dancers de El Carromato aterram em Estarreja na festa de abertura do Sítio do Carnaval, no próximo sábado, dia 3 de fevereiro, para um espetáculo de rua surpreendente e com entradas livres. A companhia espanhola El Carromato, de Cádiz, apresenta os Big Dancers, que são marionetas gigantes, acompanhadas de música e efeitos de luzes, sincronizados com ritmos e movimentos coreográficos. O espetáculo itinerante tem início às 22h, na Praça Francisco Barbosa, e é destinado a públicos de todas as idades (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

