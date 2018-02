Câmara Municipal de Ílhavo estabelece Protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários 02 fev 2018, 09:58 A Câmara Municipal de Ílhavo tem tido um significativo empenho e opção política que garantam a promoção da saúde e bem-estar animal, da saúde e segurança pública, procurando adotar medidas e adaptar o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo (CROACI) ao determinado na Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, da qual se destaca as campanhas de esterilização de animais abandonados, errantes e de companhia. Neste sentido, foi aprovada a minuta de protocolo a celebrar com a Ordem dos Médicos Veterinários por forma a dar expressão prática à promoção da saúde pública, à campanha de educação das boas práticas do bem-estar animal, à prevenção do abandono dos animais, ao controlo da população animal errante e à diminuição da população animal alojada no CROACI. O protocolo estabelecerá um programa de apoio de cuidados primários médico veterinários para animais em risco: Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco – Cheque Veterinário. Este programa (cheque veterinário) com comparticipações que variam entre os 13,00 e os 100,00 euros, visa a prestação de cuidados de saúde aos animais em risco, nomeadamente no que se refere à vacinação, desparasitação e esterilização, bem como outros tratamentos e urgências 24 horas. As atividades abrangidas pelo Plano de Cuidados de Saúde Veterinária (PCSV) respeitam a animais errantes capturados pelo CROACI, as colónias de gatos sob a responsabilidade da autarquia e os animais de famílias carenciadas devidamente identificadas pela Câmara Municipal, através de um programa plurianual de vacinação, a identificação eletrónica dos animais, intervenções cirúrgicas reprodutivas e outros tratamentos em função de identificação de necessidades de tratamentos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)