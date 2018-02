Mesmo sem regime legal ou financiamento público, está em marcha um novo modelo, contratualizado entre as partes, para gestão agrupada de pequenas parcelas florestais.



O projeto pioneiro de emparcelamento permitiu, em poucos meses, mobilizar ações nos concelhos de Águeda e Vagos (2) com dezenas de proprietários para recuperar vários hectares que estavam quase abandonados.



É caso para dizer que o mal veio por bem. Os fogos florestais do último verão no centro do País acabaram por dar o impulso necessário para algumas ações que eram inadiáveis há muito tempo.



Assim acontece em Águeda, onde, com apoio técnico da Associação Florestal do Baixo Vouga (AFBV), cerca de uma dúzia de proprietários uniram esforços para recuperar 12 hectares de floresta entregue a si própria.



Ao seguir critérios de gestão económica mais eficientes e promover a utilização de boas práticas, espera-se também alcançar uma menor vulnerabilidade aos incêndios.



"O grande problema na floresta é a falta de confiança dos investidores, que, são sobretudo os proprietários. Têm medo dos riscos, que não são só os incêndios, mas também as pragas e doenças causadoras de uma mortalidade gravíssima nas principais espécies, que se arrasta no tempo", alerta Luis Sarabando, coordenador da AFBV, uma das maiores organizações do país, com cerca de 103 associados, aponta ainda outro exemplo de boas práticas.



A assistência técnica numa região de minifúndio tem sido orientada para criar economias de escala, com todos os ganhos consequentes de utilização de máquinas, recursos humanos, maior capacidade de negociação para aquisições de serviços ou mesmo criação de acessibilidades, entre outras condições mais vantajosas.



O necessário emparcelamento tem acolhido receptividade em áreas contíguas, como aconteceu inicialmente em Castanheira do Vouga, Águeda, com plantações em curso. "Fizemos esse desafio de instituir ali a primeira área de gestão agrupada, a área, em encosta, estava quase abandonada, por ser inacessível, e os proprietários concordaram numa intervenção conjunta, ao estilo de um condomínio ou sociedade por quotas, em que cada um participa com o que tem. Acho que somos os únicos em Portugal a fazer isto", conta Luis Sarabando.



A AFBV prepara mais duas zonas de gestão agregada, ambas em Vagos. Um de 12 hectares, com 30 hectares, "está decidido que é para avançar" e um outro, com potencial para 25 hectares, na fase de estudo. "O modelo começa a agradar às pessoas", garante o coordenador florestal.

Faixa de defesa contra incêndios entre Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga

Entretanto, proprietários, comissões de baldios, autarquias e Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) estão a finalizar a criação entre Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, de uma faixa de defesa contra incêndios abrangendo uma mancha florestal de 90 hectares e seis quilómetros de extensão. "Há quem diga que não serve para nada, porque os fogos saltam tudo, mas numa mancha verde como aquela, sem estes corredores, não vemos como fazer contenção de fogos", explica Luis Sarabando.



A zona era ocupada com povoamentos de eucalipto e pinheiro e será valorizada paisagística e ambientalmente também com sobreiro e medronheiro.



Mesmo com muita atividade no terreno, devido às limpezas obrigatórias por lei, os produtores e proprietários não descuidam medidas de gestão florestal que podem também ajudar a vencer o fogo que na região de Aveiro teve prejuízos graves no verão de há dois anos.