O Departamento das Escolas Católicas (DEC), do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC) da Igreja Católica, vai promover este sábado as primeiras Jornadas Locais do setor, com o tema ‘semeadores da esperança’, no Colégio de Calvão, Aveiro.



“É missão da escola católica que todos os momentos de formação, convívio e partilha, sejam para os nossos educandos verdadeiras experiências de encontro com a Pessoa de Jesus Cristo”, afirma a coordenadora nacional do DEC, em informação enviada à Agência ECCLESIA (ler artigo).