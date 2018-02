Visitas guiadas aos bastidores do carnaval de Estarreja com participação esgotada 01 fev 2018, 18:04 As visitas às sedes dos grupos de folia e escolas de samba do carnaval de Estarrega terminam no próximo sábado, com a terceira data da iniciativa.



O périplo pelos bastidores dos festejos, este ano, inclui saídas nos dias 20 e 21 de janeiro, a que aderiram "dezenas de visitantes".



A terceira data, dia 3 de fevereiro, está já esgotada, informou hoje a autarquia local.



A visita dará a conhecer aos participantes o trabalho em curso pelos vários grupos para montar um dos primeiros corsos do país e até assistir a ensaios.

