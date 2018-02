Serviço de Urgência do Hospital de S. Sebastião passa a integrar colaboração do voluntariado 01 fev 2018, 17:21 O Serviço de Urgência (SU) do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira passou a ter presença de um grupo de voluntários da Liga dos Amigos do Hospital de São Sebastião (LAHSS) a partir de dia 1 de fevereiro, entre as 10h00 e as 20h00, todos os dias, inserido num gesto de cidadania e serviço à comunidade em situação de doença.



Anabela Canhola, directora do Serviço de Urgência (SU) do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV), refere: "o trabalho dos voluntários no Serviço de Urgência irá ser complementar ao trabalho dos diversos grupos profissionais, e não tem intenção de substituir os profissionais de saúde. Estamos muito agradecidos à Liga dos Amigos do Hospital de S. Sebastião e aos seus voluntários pelo seu apoio e disponibilidade de tempo. Tenho a certeza que os nossos utentes irão apreciar este gesto".



A actividade dos voluntários no Serviço de Urgência (SU) do Hospital de S. Sebastião passará por estabelecer relação de ajuda com os utentes e os seus familiares nos locais de tratamento e nas diferentes salas de espera, encaminhar os utentes para diferentes áreas do Serviço de Urgência e para a realização de exames ou ajudar nas deslocações dos utentes que o necessitem aceder ao WC ou a vestir-se, por exemplo.



Para Virgínia Cavaco a coordenadora do Voluntariado da Liga dos Amigos do Hospital de S.Sebastião, "hoje alargamos a nossa actividade ao Serviço de Urgência (SU) do Hospital de S. Sebastião; a humanização dos serviços é um desafio para todos e esta é feita de presença. Desejamos ser um complemento de mais humanidade ao precioso trabalho técnico e humano dos diversos grupos profissionais do Serviço de Urgência (SU). O processo de humanização faz-se com pequenos passos que manifestam a grandeza da dignidade humana e este é mais um: uma presença mais humana junto do Utentes e Colaboradores das diversas equipas do SU”.



A Liga dos Amigos do Hospital de S.Sebastião foi fundada em 1998 e tem a sua sede no Hospital S. Sebastião. Tem como principais objectivos fomentar a colaboração da comunidade na qualidade e bem-estar do doente e mais necessitados, prestar apoio aos utentes do Centro Hospitalar entre Douro e Vouga e colaborar incondicionalmente com o voluntariado no sentido de que o acolhimento, encaminhamento e acompanhamento humano dos doentes e seus familiares seja cada vez melhor.

