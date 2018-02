A Brisa informa que a realização de obras de beneficiação e reforço do pavimento no sublanço Coimbra Norte (A1/A14) / Mealhada, da Auto-Estrada do Norte (A1), irão ter implicações na circulação.



Entre as 21:00 de 1 de fevereiro e as 7:00 de 2 de fevereiro, está previsto o o corte de via esquerda entre o km 200 e o km 202, em ambos os sentidos.



Entre as 21:00 de 2 de fevereiro e as 7:00 do dia 3 de fevereiro, a Brisa informa do corte de via esquerda entre o km 200 e o km 202, em ambos os sentidos.



A concessionária garante que "os possíveis incómodos serão largamente compensados pelo nível de qualidade, segurança e conforto que resultam de uma autoestrada melhor adaptada às necessidades de quem a utiliza."