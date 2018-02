O PCP enviou à presidência da Câmara de Ílhavo uma carta a "manifestar a mais profunda indignação pela recusa da cedência das instalações do foyer do Centro Cultural de Ílhavo para realização de um debate e exibição de uma exposição sobre os 100 anos da Revolução de Outubro."



O pedido de utilização do espaço datado de 23 de Novembro foi respondido a 19 de Janeiro, "após várias insistências" do PCP, mas "o que mais surpreende" os comunistas "são os termos utilizados para a rejeição."



Em comunicação da secretária do presidente "é dito ao PCP que as actividades propostas não se enquadram na planificação prevista porque não contribuem para valorizar o percurso histórico e valores identitários locais."



A edilidade dá "uma desculpa de mau pagador, de quem actua na base do preconceito político-ideológico e gere a coisa pública como se fosse sua propriedade, desrespeitando os mais elementares princípios de convivência democrática entre forças políticas e sociais", lamenta o PCP.



"Só tal atitude poderá justificar que um espaço que acolhe - e faz muito bem em acolher! - eventos como palestras sobre fadiga, sessões de yoga e peças autobiográficas sobre autores nascidos em Moçambique, não possa acolher um debate sobre o que é indiscutivelmente um dos maiores acontecimentos do século XX - goste-se ou não dele - com impacto económico, político, social e cultural à escala planetária", refere a carta enviada a Fernando Caçoilo divulgada hoje, onde se solicita "uma nova data, permitindo à Câmara de Ílhavo corrigir o erro que está em vias de cometer.