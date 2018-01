As obras de beneficiação no Centro Cultural da Branca, Albergaria-a-Velha, estão em fase de conclusão, informa o município local.



A empreitada, que implicou um investimento de cerca de 140 mil euros, inclui o tratamento da cobertura do edifício, pinturas várias, reparações no auditório principal e a requalificação do jardim da cobertura, que permite um melhor usufruto do espaço exterior.



O Presidente da Câmara Municipal, António Loureiro, e a vereadora da Educação, Catarina Mendes, fizeram hoje uma visita ao Centro Cultural da Branca para se inteirarem do andamento dos trabalhos.