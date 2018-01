Homem que andava de cadeira de rodas resgatado sem vida de poço em Oliveira do Bairro 31 jan 2018, 17:38 Os bombeiros de Oliveira do Bairro foram chamados para resgatar um cadáver de um poço, esta tarde, na freguesia da Palhaça.



A vítima, do sexo masculino, 78 anos, fazia-se transportar em cadeira de rodas.



Os soldados da paz de Oliveira do Bairro ativaram 11 efetivos com apoio de cinco viaturas para o local. O alerta foi dado pelas 17:00. A GNR estava a procurar esclarecer as circunstâncias desta ocorrência.

