Campus da UA com mais árvores 31 jan 2018, 17:36 A Universidade de Aveiro (UA) anunciou que concluiu a plantação de 150 árvores, dando "um novo passo para um campus ainda mais sustentável."



Os trabalhos relativos a esta fase começaram no ano passado. Para assinalar a iniciativa, está agendado um evento a 1 de fevereiro, às 11:00, no Crasto, com o Reitor da UA, Manuel António Assunção.



Na altura serão plantadas mais 18 árvores, assinalando o aniversário da escola superior de saúde.



A UA diz que "assume um papel fulcral na educação e sensibilização da sociedade na adoção de estilos de vida sustentáveis no seu quotidiano, promovendo a responsabilidade ambiental em todas as atividades que desenvolve."



A academia tem vindo a desenvolver os seus espaços verdes "com o intuito de promover zonas de lazer, diminuir a sua pegada ecológica através da melhoria dos índices de qualidade do ar, promover a biodiversidade envolvente, tanto ao nível da flora como da fauna, combater a erosão do solo, bem como reduzir a contaminação dos solos e água."



A UA promoveu a aquisição e plantação de cerca de 150 árvores, entre elas espécies autóctones como carvalho-alvarinho (Quercus robur), loendro (Nerium oleander), Iódão-bastardo (Celtis australis), oliveira (Olea europaea), mas também árvores de fruto como limoeiros (Citrus x limonum) e laranjeiras (Citrus sinensis).



"A plantação destas árvores, além de contribuir para ornamentar a paisagem do campus, já muito apreciada e elogiada, tanto pela comunidade universitária, como por visitantes, representará um avanço para uma UA ainda mais sustentável",lê-se no comunicado.

