´Luz verde´ para requalificação pedonal do centro da Cidade de Santa Maria da Feira 31 jan 2018, 17:00 A Câmara de Santa Maria da Feira informa que foi aprovado o financiamento para o projeto de requalificação pedonal do centro da Cidade de Santa Maria da Feira.



A obra em causa incluiu a requalificação da Praça da República e intervenções nas ruas adjacentes, junto aos Paços do Concelho.



Com um custo total elegível de 34.105 euros, o projeto foi cofinanciado pelo Programa Operacional Regional Norte, Portugal 2020 e União Europeia, através do fundo FEDER, no montante de 28.898 euros, sendo o restante valor suportado pela autarquia.



"A intervenção foi realizada numa zona de uso misto, tendo o município privilegiado a zona pedonal, limitando a circulação automóvel a horários compatíveis com o uso pedonal ou a situações de emergência, na Rua Dr. Roberto Alves, Rua das Fogaceiras, Rua Dr. Elísio de Castro e Praça da República", refere um comunicado.



A obra irá ter "impactos positivos no que respeita à mobilidade, circulação na rede viária e diminuição de veículos, contribuindo para a redução das emissões de CO2 e do ruído e, consequentemente, para uma mobilidade urbana mais sustentável, a nível ambiental e energético." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

