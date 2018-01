Pacto de silêncio de família absolve marido violento 31 jan 2018, 15:04 Um homem residente na Torreira, Murtosa, foi hoje absolvido pelo Tribunal de Aveiro de crimes de violência doméstica e incêndio na forma tentada. O arguido, que esteve em prisão preventiva até inicio do julgamento, optou por não prestar declarações em audiência. Assim como as únicas testemunhas dos factos em causa, que eram a esposa e o filho, maior de idade. A ofendida retirou as queixas, bem como um pedido de indemnização. Por isso, sem provas dos únicos intervenientes diretos, o coletivo de juizes decidiu absolver. "Se tivessem falado, o desfecho seria diferente", notou o juiz presidente. No caso da tentativa de incêndio, militares da GNR confirmaram o episódio em que, chamados a uma ocorrência de violência doméstica na residência do arguido, encontraram o quarto de casal regado com petróleo. Apesar de tudo inidicar que o homem se preparar para lançar fogo, não foi provado que existiu perigo concreto ou riscos. A ofendida, à chegada dos militares, estava no exterior da casa. Num comentário final, o juiz presidente alertou o arguido para aproveitar a oportunidade dada pela família mais próxima e evitar situações que motivaram processos judiciais. "Sabe-se pelos relatórios sociais que o senhor tinha problemas com a sua esposa, por sentir ciúmes, mas deve pensar que tem estado enganado. Ela é uma pessoa de bem e quer a família unidade. Se não quisesse, mantinha-o afastado", referiu o magistrado (ver texto relacionado) Notícias Relaccionadas 17 jan 2018, 11:47 Marido violento que ateou fogo à casa, mulher e filho remetem-se ao silêncio no tribunal Classifique esta notícia: Sem classificação

