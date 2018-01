A Câmara da Murtosa informa que aprovou as as normas orientadoras do programa de apoio às associações e coletividades do município para o ano de 2018.



À semelhança do ano anterior, é dado "enfoque" mna estratégia "de forte apoio à formação desportiva e artística dos jovens do concelho, promovida pela coletividades locais."



No ano passado, o Município da Murtosa comprometeu uma verba de cerca de 150.000 euros para apoio às coletividades Murtoseiras, em conformidade com as respetivas candidaturas.



O programa tem "a pretensão de fortalecer as parcerias entre a autarquia e as coletividades, através do apoio financeiro a atividades promovidas pelas mesmas, que resultem em ganhos de qualidade de vida para a população murtoseira, a razão primeira e fundamental da existência das associações, tendo sempre presentes os princípios de equidade, transparência, rigor e racionalização dos recursos do município."



O período de candidaturas decorrerá de 1 a 28 de fevereiro, sendo elegíveis para o apoio as coletividades, grupos e associações legalmente constituídos, com sede no concelho da Murtosa, que contribuam para a promoção da atividade cultural, desportiva, social, ambiental e recreativa no município.